The Who: Schlagzeuger Zak Starkey ist nicht mehr Teil der Band

Ringo Starrs (84) Sohn Zak Starkey (59) war seit 1996 der Schlagzeuger von The Who. Jetzt soll damit Schluss sein. Starkey ist nicht mehr in der Band. Den Entschluss sollen die Gründungsmitglieder Roger Daltrey (81) und Pete Townshend (79) gefasst haben. In einem Statement eines Sprechers heisst es, dass die Band eine «gemeinsame Entscheidung» getroffen habe, «sich von Zak nach dieser Runde von Shows in der Royal Albert Hall zu trennen». Sie hätten «nichts als Bewunderung» für den Schlagzeuger und «wünschen ihm das Allerbeste für seine Zukunft».