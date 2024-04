«The Witcher»: Beliebte Netflix-Serie endet mit Staffel fünf

«The Witcher»: Produktion von Staffel vier ist gestartet

«Es ist offiziell: ‹The Witcher› Staffel vier ist in Produktion. Aber das ist noch nicht alles: Wir planen bereits Staffel fünf, die die letzte Staffel sein wird und dieser epischen Serie einen würdigen Abschluss verleiht», heisst es in dem Post, der Szenen einer gemeinsamen Drehbuchlesung des Casts zeigt. Zudem werden die beiden finalen Ausgaben von «The Witcher» direkt nacheinander produziert, was für Fans die Wartezeit zwischen Staffel vier und fünf erheblich verkürzen dürfte.