«The Witcher: Blood Origin»: Das erwartet die Fans auf Netflix

Die Darsteller und ihre Rollen

Neben den bereits erwähnten Hauptdarstellern Brown und O'Fuarain wirkt in «The Witcher: Blood Origin» auch Kino-Legende Michelle Yeoh («Everything Everywhere All at Once», 60) vor der Kamera mit. Sie verkörpert die Schwertmeisterin Scian, eine formidable Kämpferin. Der aus Amazons Fantasy-Serie «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» bekannte britische Darsteller Lenny Henry (64) spielt in der Netflix-Serie den schurkischen Magier Balor.