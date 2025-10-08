«The Witcher»: Erster längerer Trailer wenige Wochen vor Start

Der Australier mied daraufhin lange Zeit das Internet. «Da gab es ziemlich viel Lärm und ich musste das beiseite schieben. Es begann, eine Ablenkung zu werden», erzählte Hemsworth kürzlich «Entertainment Weekly». «Ich möchte einfach nicht, dass das meine Art, die Geschichte zu erzählen, die ich auch erzählen möchte, beeinflusst.» Daher habe er sich über das letzte Jahr verteilt «grösstenteils aus den sozialen Medien und dem Internet zurückgezogen».