«The Witcher» kehrt zurück: Ein würdiger Abschied für Henry Cavill

Umso bedauerlicher ist es da, dass es der von Cavill gespielte Hexer mit Monstern zu tun bekommt, an deren Effekte-Budget erkennbar gespart wurde. Die eigentlich furchteinflössenden Kreaturen fügen sich aufgrund schwacher Computeranimationen nicht nahtlos in die realen Szenen ein, und stören so ein Stück weit die Fantasy-Illusion. Diese inszenatorischen Schwächen sind bei «The Witcher» altbekannt. So sehen etwa auch die mittelalterlichen Kostüme in Staffel drei einmal mehr an vielen Stellen allzu sauber aus - und reichen damit wiederum nicht an das grosse Vorbild «Game of Thrones» mit seiner im Schmutz versinkenden Mittelalter-Welt heran.