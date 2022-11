Das ist der neue «The Witcher»-Ableger «Rats»

Leserinnen und Leser der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski (74) werden schon eine Ahnung haben, worum es in der kommenden Spin-off-Serie geht. Prinzessin Ciri schliesst sich nämlich in den Hexer-Romanen der sogenannten Rattenbande an. Diese wird auch in der dritten «The Witcher»-Staffel zu sehen sein. Darstellerin Christelle Elwin wurde bereits offiziell als Neuzugang für die dritte Staffel der Netflix-Serie bestätigt und wird die Ratten-Figur Mistle verkörpern.