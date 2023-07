«The Witcher»: So verlässt Henry Cavill die Hexer-Serie

Ciri schliesst sich den Ratten an, und gibt sich selbst den neuen Namen Falka. Falka ist in der Welt von «The Witcher» eine Vorfahrin Ciris, in deren Adern ebenfalls das so bedeutende Älterenblut floss. Auch sie wurde - parallel zu Ciri - ihres rechtmässigen Titels beraubt, und versuchte, dieses Unrecht mit Gewalt wiedergutzumachen. In Episode sieben aus Staffel acht hatte Ciri in der Wüste Visionen von Falka.