«The World vs. Boris Becker»: Die mitreissendsten Promi-Dokus

Im Februar feierte die neue Doku «Boom! Boom! - The World vs. Boris Becker» Premiere auf der Berlinale. Ab dem 7. April steht die zweiteilige Serie bei Apple TV+ zur Verfügung. Die Produktion zeigt Boris Beckers (55) Aufstieg zur Tennislegende, aber auch seinen Fall - der Ex-Sportler war im Laufe seiner Karriere in viele Skandale verwickelt, zuletzt sass er wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Knast. All diese bewegenden Momente im Leben des 55-Jährigen werden in «Boom! Boom!» thematisiert. Auch diese Promi-Dokus haben uns in der Vergangenheit gerührt, erzürnt und zum Lachen gebracht.