Fazit:

Auf dem Papier ist «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» zweigeteilt in Aufstieg und Fall der Tennis-Grösse. In der Realität widmet sich die Doku von Alex Gibney (69) aber zu einem Grossteil dann doch der beachtlichen Karriere seines Protagonisten - ob als Spieler oder später als Trainer. Vermeintlich brisant sind die finalen Minuten von insgesamt dreieinhalb Stunden Material, in der tatsächlich Beckers Insolvenz besprochen wird - jedoch vornehmlich aus der Sicht von Becker selbst.