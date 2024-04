Therapie für gelähmte Kinder: «Magic Moves» mit den Ehrlich Brothers

«Magic Moves» wird im Winter ausgestrahlt

«Magic Moves» ist ein Gemeinschaftsprojekt von ZDF und KiKa. Die Ergebnisse aus den Dreharbeiten sollen in eine wissenschaftliche Untersuchung einfliessen. Wissenschaftlich begleitet wird es von einem Ärzte–Team des Kinderspitals am LMU Klinikum München, der Schönklinik Vogtareuth sowie des Kinderzentrums Maulbronn. Die Dreharbeiten sind für Juli, die Ausstrahlung ist für Winter 2024 geplant – in vier Folgen à 45 Minuten für das ZDF und acht Folgen à 24 Minuten für KiKA.