Theresa Hübchen ist die Neue bei «Rote Rosen»

Hübchen ist im Theater, TV und Kino zuhause

Die Tochter von Schauspielstar Henry Hübchen (75) gab ihr Debüt als Schauspielerin an der Volksbühne Berlin. Es folgte unter anderem ein fünfjähriges Engagement am Burgtheater Wien. Im Fernsehen war sie erstmals 1993 in der Serie «Der Bergdoktor» zu sehen. Es folgten diverse Rollen im «Tatort» und anderen erfolgreichen TV-Produktionen wie «Der Ermittler», «Der Mörder ist unter uns», «Eine Mutter für Anna» oder dem Familiendrama «Unterm Eis», in dem sie an der Seite ihres Vaters spielte. Im Kino war sie unter anderem in «Alles auf Anfang» oder «Einsteins Baby» zu sehen.