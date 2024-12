Thilo Mischke moderiert «ttt - titel thesen temperamente»

Als neuer Moderator tritt Mischke in die Fussstapfen von Max Moor (66): Nach 17 Jahren und mehr als 800 Sendungen moderierte der gebürtige Schweizer am 15. Dezember zum letzten Mal das ARD–Kulturmagazin. Die erste Sendung mit Mischke wird am 16. Februar 2025 von der Berlinale im Ersten ausgestrahlt.