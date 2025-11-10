Thilo Mischke spricht über Suizidversuch nach ARD-Skandal

«Beschissenes» Buch und selbstkritische Reflexion

Mischke sagt in dem aktuellen Gespräch nun auch, er hätte viel gelernt durch die Debatten um sein Buch. Dieses beschreibt er heute als «beschissen» und «Produkt seiner Zeit». Er werde sich gerne für immer dafür entschuldigen «und ich werde erzählen: sowas war früher möglich und ich bin froh, dass es heute nicht mehr möglich ist.» Auch über die Aussagen, die er in dem älteren Podcast getroffen hatte, sagt er heute: «Hätte ich den gehört, hätte ich mich auch richtig eklig gefunden.»