US–Superstars auf Kölner Zukunftsmesse

Die von der Telekom initiierte Zukunftsmesse–Messe «Digital X» holt die US–Superstars in die rheinische Medienmetropole Köln, wo sie auf der Bühne des MediaParks einen «Street Gig» absolvieren werden. Wie die Veranstalter betonen, findet die Show nicht nur in aussergewöhnlicher Umgebung, sondern auch in einem intimen und exklusiven Rahmen statt. Die Tickets sind nicht an Konzertkassen erhältlich, sondern werden unter Kundinnen und Kunden der Telekom verlost. Wer sich Tickets für den exklusiven Gig sichern will, sollte sich ab dem 6. September pünktlich um 14 Uhr über das Treueprogramm «Magenta Moments» in die Ticket–Lotterie einklinken.