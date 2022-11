«This Is Me ... Now»: Jennifer Lopez kündigt neues Album an

Jennifer Lopez (53) hat ihren Fans eine frohe Botschaft verkündet: Die Sängerin wird ein neues Album veröffentlichen. Der Titel «This is Me ... Now» würdigt das 20. Jubiläum ihrer Platte «This Is Me... Then», die 2002 veröffentlicht wurde. Bei Instagram teilte sie passend dazu einen kurzen Videoclip, in dem sich das alte Albumcover in das offenbar neue verwandelt. Lopez ist darauf nicht mehr mit Mütze, kurzen Haaren und romantischem Look, sondern mit im Wind wehender Mähne und einem sexy Outfit zu sehen. Zudem sind in dem Posting 13 Songtitel aufgelistet.