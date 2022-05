«This is Us»-Star Chris Sullivan wird zum zweiten Mal Vater

Der US-Schauspieler Chris Sullivan (41) und seine Frau Rachel erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das gab der «This is Us»-Star am Donnerstag via Instagram bekannt. «Mit jedem Ende gibt es einen neuen Anfang», erklärt Sullivan und spielt damit auf das Ende der Erfolgsserie «This is Us» an. In dem Video-Post ist sein einjähriger Sohn Bear Maxwell mit einem besonderen T-Shirt zu sehen. Unter dem durchgestrichenen Wort «Einzelkind» ist der Schriftzug «Grosser Bruder» zu lesen.