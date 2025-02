«This Is Us»-Star Milo Ventimiglia ist zum ersten Mal Vater geworden

Denn die junge Familie durchlebt aktuell schwere Zeiten: Bei den verheerenden Bränden in Los Angeles verlor das Paar Anfang Januar sein Zuhause. «Am 7. Januar mussten meine Familie und ich wegen des Palisades–Feuers evakuiert werden», berichtete Mariano in ihrem Post. «Wir haben unser Zuhause verloren, in dem wir lebten, und alles, was wir besitzen – ebenso wie unser Haus, das sich im Bau befand und in das wir bald einziehen wollten.»