Thomas Anders: Er heisst jetzt offiziell Thomas Anders

Auch Ehefrau Claudia heisst jetzt Anders

Anders musste sich daher für einen der beiden möglichen Namen entscheiden – und wählte seinen seit Jahrzehnten bekannten Künstlernamen. Doch damit nicht genug. Da der Name Bernd Weidung juristisch nicht mehr besteht, war auch die Ehe formell betroffen. Claudia Anders (53) erklärt es nüchtern: «Deswegen bin ich jetzt behördlich bestätigt offiziell mit dem juristisch eingetragenen Thomas Anders verheiratet. Darum heisse ich jetzt offiziell im Pass auch Claudia Anders.»