Thomas Gottschalk: Charmanter Geburtstagsgruss an legendäre Kollegin

Thomas Gottschalk: «HAPPY BIRTHDAY, Du wirst zu Recht gefeiert!»

Auf Instagram teilte der ehemalige «Wetten, dass..?»–Showmaster einen liebevollen Post aus der Schweiz, der bei Fans sofort nostalgische Erinnerungen weckte. «Liebe Paola, von den vielen Frauen, mit denen ich ‹Blue Bayou› gesungen habe, kann ich mich nur an Dich erinnern. Willkommen in meiner Altersgruppe! HAPPY BIRTHDAY, Du wirst zu Recht gefeiert! Dein Thomas», schrieb Gottschalk unter ein gemeinsames Foto, das die beiden bei einer Veranstaltung zeigt. Mit ihrer Version «Blue Bayou» nahm Paola Felix als Sängerin 1978 am Eurovision Song Contest teil, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hiess.