Wetten, dass dieses Instagram-Profil in Windeseile Follower sammeln wird? Show-Titan Thomas Gottschalk (72) wagt sich mit seinen 72 Jahren ins Abenteuer Social Media und plant offenbar, nun selbst regelmässig bei Instagram zu posten. Seine Absichten kündigte er jedenfalls höchstpersönlich in einem Video an, in dem er sagt: «Seit Jahren knie ich abends vor meinem Bett und bete: ‹Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich bald auf Insta komm.› Er hat meine Gebete erhört - ich bin jetzt auf Insta, the real me! [...] Ich glaube, das Ding geht steil, ich möchte bald 500 Follower haben», so seine bescheidene Hoffnung.