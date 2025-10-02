Thomas Gottschalk: Einzug in sein neues Haus verzögert sich

Der Umzug ist verschoben. Thomas Gottschalk (75) und seine Ehefrau Karina warten weiterhin darauf, endlich ihr neues Traumhaus in der Nähe von München beziehen zu können. Die Immobilie ist noch nicht fertig. Erst im November soll es nun so weit sein, wie der Entertainer der «Abendzeitung München» (AZ) bestätigt.
Dabei hatten die beiden schon früher damit gerechnet, in ihr Haus einziehen zu können, doch die Bauarbeiten haben sich verzögert. Derzeit wohnt das Paar noch in einer Mietwohnung in der Münchner Innenstadt. Von Baden–Baden, wo sie seit 2019 lebten, waren sie in die bayerische Landeshauptstadt gezogen. Zuvor hatte Gottschalk viele Jahre in Malibu, Kalifornien, gelebt.
Garten und Küche verzögern den Umzug
Die Handwerker sind zwar fleissig, doch manche Dinge brauchen eben ihre Zeit. «Der Garten ist noch nicht fertig und die Küche noch nicht geliefert, daher müssen wir noch ein bisschen Geduld haben», erklärt Ehefrau Karina im Gespräch mit der «AZ». In etwa vier Wochen hoffen die Gottschalks darauf, dass alles bereit ist.