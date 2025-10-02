Thomas Gottschalk: Einzug in sein neues Haus verzögert sich

Dabei hatten die beiden schon früher damit gerechnet, in ihr Haus einziehen zu können, doch die Bauarbeiten haben sich verzögert. Derzeit wohnt das Paar noch in einer Mietwohnung in der Münchner Innenstadt. Von Baden–Baden, wo sie seit 2019 lebten, waren sie in die bayerische Landeshauptstadt gezogen. Zuvor hatte Gottschalk viele Jahre in Malibu, Kalifornien, gelebt.