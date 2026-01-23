Thomas Gottschalk gibt Gesundheitsupdate

Ehefrau Karina: «Mein Mann macht grosse Fortschritte»

Auch Karina Gottschalk, die ihrem Mann in dieser schweren Zeit eine wichtige Stütze ist, äusserte sich optimistisch: «Mein Mann macht Fortschritte, grosse Fortschritte. Wir sind darüber sehr glücklich. Es wird.» Der ehemalige «Wetten, dass..?»–Moderator hatte Ende November 2025 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er leidet an einem epitheloiden Angiosarkom – einem seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht. Die Diagnose hatte Gottschalk bereits im Sommer 2025 erhalten, sie aber erst Monate später publik gemacht. Seitdem wurde er operiert, unterzog sich weiteren Eingriffen sowie über 30 Bestrahlungen und einer medikamentösen Therapie.