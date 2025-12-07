Thomas Gottschalk ging vor dem Ende der Show - das ist der Grund

Günther Jauch (69), der vor Gottschalks Abgang ein Interview mit ihm geführt hatte, erklärt am Tag nach der Abschiedsshow den frühen Aufbruch. «Wir wollten uns nicht im Mitternachts–Ghetto von ihm verabschieden, sondern so wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein», wird sein langjähriger Kollege vom Sender «RTL» zitiert.