Thomas Gottschalk ging vor dem Ende der Show - das ist der Grund

Mit der letzten Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch–Gottschalk–Schöneberger–Show» (RTL, auch bei RTL+) verabschiedete sich Thomas Gottschalk (75) von der Samstagabendunterhaltung. Diesen Abschied hatte der Moderator bereits im Mai angekündigt.
Günther Jauch: «Nicht im Mitternachts–Ghetto verabschieden»
Dennoch kam es überraschend, dass er etwa zur Hälfte der Show um kurz nach 22 Uhr das Studio verliess. «Ein Mann geht in Rente», sagte Gottschalk und lief die Showtreppe hinauf, wo Ehefrau Karina ihn mit einem Küsschen empfing, bevor die beiden hinter den Kulissen verschwanden.
Günther Jauch (69), der vor Gottschalks Abgang ein Interview mit ihm geführt hatte, erklärt am Tag nach der Abschiedsshow den frühen Aufbruch. «Wir wollten uns nicht im Mitternachts–Ghetto von ihm verabschieden, sondern so wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein», wird sein langjähriger Kollege vom Sender «RTL» zitiert.
Gottschalks andere Show–Kollegin Barbara Schöneberger (51) fügte hinzu: «Er hat ja auch im Interview selbst gesagt, dass es gegen Abend für ihn immer schwieriger wird und dann war es für ihn auch der perfekte Moment, der ja auch so mit ihm abgesprochen war.»
Thomas Gottschalk leidet unter «Brain Fog»
Besagtes Interview hatten Jauch und Gottschalk nach mehreren Spielrunden geführt. Darin sprachen sie unter anderem darüber, wie sich der Entertainer derzeit fühlt. «Mir geht es ausgezeichnet», bestätigte Gottschalk. «Mir geht es gut und ich freue mich auf die Rente.»
Nichtsdestotrotz muss er noch immer starke Schmerzmittel nehmen. «Opiate», wie seine Ehefrau der «Bild» vor einigen Tagen bestätigt hat. «Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht», erzählte er Jauch in der Show. «Es gibt diesen sogenannten Brain Fog, den ich habe», führte Gottschalk weiter aus. Zu fortgeschrittener Stunde werde es damit schlimmer.
«Ein seltener, bösartiger Tumor»
In einem Interview mit der «Bild»–Zeitung hatten Gottschalk und seine Ehefrau vor wenigen Tagen seine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. «Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht», erklärte sie. Die Erkrankung sei «sehr selten und ist sehr gefährlich offensichtlich», sagte Gottschalk am Samstag in der Show.
Ob alles weg sei, fragte Jauch. «Das kann man nur hoffen», meinte Gottschalk. Ein sogenannter PSA–Wert sei nach der Operation bei Null gelegen und er hoffe, dass es so bleibe. «Ich bin ein positiver Mensch», sagte der Entertainer unter grossem Applaus.