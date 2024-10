Thomas Gottschalk hat Probleme mit dem Gehör

Seinen geradezu patentierten Gottschalk–Humor hat der 74–Jährige offensichtlich nicht verloren. «Ich sehe alles, was ich nicht sehen darf. Aber ich höre nicht alles, was ich nicht hören darf. Das macht mich nervös. Ich muss immer wissen, was läuft und los ist», scherzt der Entertainer. Auf seine Partnerin höre er immer, «weil ich damit gut bedient bin». Dem Bericht zufolge habe Gottschalk mittlerweile ein Hörsystem angepasst bekommen.