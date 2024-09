Thomas Gottschalk hat seine Karina auf Ibiza geheiratet

Jawort unter freiem Himmel am Meer

Demnach fand die Feier am 23. August in einem Haus auf der beliebten Ferieninsel statt, das der ehemalige «Wetten, dass..?»–Gastgeber für den Anlass gemietet hatte – Blick aufs Meer inklusive. Neben dem Brautpaar seien lediglich Mross' Tochter Melinda (28) sowie die engsten Freunde des Paares dabeigewesen. Später soll die Runde in Bikini und Badehose in einer Strandbar weitergefeiert haben.