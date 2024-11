Thomas Gottschalk: «Ich habe die Nase voll»

Abschliessend bedankt sich Thomas Gottschalk vor allem bei seinem Co–Podcaster. «Danke an meinen Freund Mike Krüger, dem ich in unserem ‹Supernasen›–Podcast sicher näher gekommen bin als in unseren Filmen, aber wir sind ja auch gemeinsam älter und reifer geworden», lässt er den Komiker, Schauspieler, Kabarettisten und Sänger wissen.



«Danke auch an alle Apostel, die uns durch diese bewegten Zeiten gefolgt sind», schliesst er mit einem Gruss an die Fans und Nicht–Moralapostel.