Thomas Gottschalk: «Mit 75 ist es Zeit, sich zu verabschieden»

Vor dem Tod habe er keine Angst, betont Gottschalk. «Man spürt früh genug, wenn es so weit ist. Und bis dahin lebe ich gern.» Von Suizid im Alter hält Gottschalk dementsprechend überhaupt nichts. Angesprochen auf die Kessler–Zwillinge, Gunter Sachs und den früheren MDR–Intendanten Udo Reiter, die allesamt freiwillig aus dem Leben schieden, sagt Gottschalk klipp und klar: «Jeder Mensch ist für sein Handeln allein verantwortlich. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Auch bei den Kessler–Zwillingen nicht.» Er sei der Meinung: «Wer 89 ist, freut sich doch auf seinen 90. Geburtstag und legt sich nicht hin zum Sterben.» Deswegen gelte für ihn: «Mein Leben liegt in der Hand Gottes. Ich habe mir das Leben geben lassen. Und ich lasse es mir nehmen.»