Thomas Gottschalk moderiert «Die Puppenstars» bei RTL

Auch die Jury stellt sich neu auf

Auch die Jury für Staffel drei, die aus drei Folgen bestehen wird, wurde in diesem Zuge enthüllt. Wie schon bei Staffel eins (2016) und zwei (2017) nehmen erneut Comedian Max Giermann (46) und Puppenspieler Martin Reinl (46) am Jurypult Platz. Ersetzt wird hingegen Komikerin Gaby Köster (60): An ihrer Stelle ist nun die Puppe «Kakerlak» am Start, die von Carsten Haffke zum Leben erweckt wird.