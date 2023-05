Der nächste ESC-Fehlschlag für Deutschland: Lord of the Lost haben mit ihrem Song «Blood & Glitter» beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) am 13. Mai nur den letzten Platz erreicht. Nach den Misserfolgen aus den vergangenen Jahren war dies für manchen wohl schon im Vorfeld abzusehen. Michael Schulte (33) konnte 2018 zwar den vierten Platz beim Eurovision Song Contest holen, Deutschland lungert seit etwa einem Jahrzehnt aber bevorzugt am unteren Ende der Punktetabelle herum. Auch Thomas Gottschalk (72) ist diese Entwicklung aufgefallen. Was er davon hält, schreibt der legendäre Moderator bei Instagram.