Thomas Gottschalk: «Seenotretter» des Satiremagazins «Titanic»

Dazu schickte das Magazin unter dem Fantasienamen «Thomas Rautenberg» einen Redakteur als Wettkandidat bei der Sendung ins Rennen. Seine Wette: Er könne die Farbe von Buntstiften allein an deren Geschmack erkennen. Nachdem er mit Schutzbrille vor den Augen tatsächlich alle Farben richtig zugeordnet hatte, eröffnete der Kandidat Gottschalk, dass er in eine Falle getappt sei. Er könne keine Farben am Geschmack erkennen, sondern sei lediglich ein «unbescholtener ‹Titanic›–Redakteur». Wenig später wurde im Heft verraten, dass der Redakteur Bernd Fritz (71) einfach nur unter dem Sichtschutz hervorgelinst hatte.