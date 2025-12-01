Thomas Gottschalk: Sein Krebs gilt «als besonders aggressiv»

Doch Gottschalk musste ein zweites Mal operiert werden, «weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war als vermutet». Der erste Eingriff dauerte rund sieben Stunden, erzählt sie jetzt der Tageszeitung weiter. Bei der zweiten wurden die Nähte wieder geöffnet. «Diese OP dauerte sechs Stunden», sagt sie. Gottschalk erklärt: «Bei der zweiten OP haben sie mir zum Becken hin noch grosse Teile des Weichgewebes entfernt. Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv.»