Thomas Gottschalk: Seine Frau drängte ihn zum Arztbesuch

Karina Gottschalk (63) ahnte im Juli des Jahres, dass etwas mit ihrem Mann Thomas Gottschalk (75) nicht in Ordnung ist. Das hat sie im Interview mit «Bild» verraten. Vermutlich hat sie der Moderationslegende dann sogar das Leben gerettet, indem sie ihn zum Arztbesuch drängte.
Das war Karina Gottschalk aufgefallen
«Irgendwas stimmt nicht mit meinem Mann», blickte Gottschalks zweite Ehefrau auf Anfang Juli zurück und erzählt auch, was ihr damals aufgefallen ist. «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe auch bemerkt, «dass er sich nicht mehr so doll bewegen wollte». Er sei anders als sonst gewesen.
Sie machte ihm dann den wichtigen Termin im Klinikum Rechts der Isar in München. «Denn, typisch Mann, er wollte natürlich nicht zum Arzt gehen.» Sie habe ihn jedoch geradezu in die Praxis des Leiters der Urologie geschoben. «Und er ist auch brav mitgegangen.» Nach verschiedenen Untersuchungen stand dann die ernste Diagnose fest: «Prof. Gschwend sagte, Thomas müsse sofort operiert werden. Es sei eine seltene, aggressive Form von Krebs.» Zweimal wurde Gottschalk innerhalb weniger Tage operiert.
«Da zittern wir hundertprozentig»
Karina Gottschalk ist froh, dass sie ihren Mann zu dem Arztbesuch gedrängt hat: «Gott sei Dank ist Thomas' Krebs so früh erkannt worden. Wenn wir ein halbes Jahr gewartet hätten... Mein Gott, ich weiss gar nicht, ob Thomas heute noch am Leben wäre.» Sie ist sicher: «Auf jeden Fall wäre er nicht so glimpflich davongekommen.»
Aufatmen kann das Paar dennoch nicht. «In zwei Monaten muss Thomas ins MRT. Da zittern wir hundertprozentig», erzählte die 63–Jährige weiter. «Wie alle anderen Krebspatienten auch. Aber wir hoffen und bleiben positiv.»
Letzte grosse TV–Show am 6. Dezember
Am Sonntagabend hatte Thomas Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ihm wurden ein Teil der Harnleiter und der Blase entfernt. Er erhielt 33 Bestrahlungen und muss Opiate gegen die Schmerzen nehmen. Dennoch möchte er wie geplant in der kommenden Ausgabe der RTL–Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» am 6. Dezember dabei sein und ein letztes Mal in einer grossen Samstagabendsendung auftreten. «Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der grossen Showbühne feiern», teilte der Sender mit.