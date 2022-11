Stolz auf beide Söhne

Gottschalk erklärt auch, dass sie als Eltern mit allen Mitteln verhindern wollten, «dass die Kinder den Preis dafür zahlen mussten, dass mich jeder kannte.» Auf die Entwicklung seiner Söhne zeigt sich Gottschalk stolz: «Der Gedanke, in einer Realityshow meinen Namen zu vermarkten, ist ihnen noch nie gekommen und sie verballern meine Kohle nicht sinnlos. Ich musste sie auch niemals in irgendwelche Suchtkliniken schicken oder ihnen neue Nasen bezahlen, was das Schicksal mancher Promi-Väter ist.»