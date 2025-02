Thomas Gottschalk stichelt gegen Markus Lanz

Auch wenn Thomas Gottschalk (74) in der letzten Zeit das ein oder andere Mal aufgrund zweifelhafter Aussagen aneckte: Sein Gespür für schlagfertige Pointen hat er offenbar noch immer nicht verloren. Das bewies der Entertainer am Samstagabend in München, als er seinem Freund und Kollegen Günther Jauch (68) den Karl–Valentin–Orden der berühmten Karnevalsgesellschaft Narrhalla verlieh. In seiner Laudatio nahm Gottschalk dabei nicht nur den Preisträger selbst liebevoll auf die Schippe, sondern teilte auch gegen andere Promis aus.