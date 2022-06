Die TV-Legende Thomas Gottschalk (72) äussert sich im Interview mit dem Magazin «Bunte» einmal mehr zum Liebes-Aus mit seiner Ehefrau Thea (76). Eine spontane Entscheidung scheint die Trennung nicht gewesen zu sein: Immerhin glaube er bei Beziehungen in jedem Fall an die Langstrecke, so der «Wetten, dass..?»-Moderator. Mittlerweile habe man ihm seinen späten Wechsel zumindest verziehen: «Ich bin ja meiner Frau nach 40 Jahren Ehe nicht mit einer 28-jährigen Balletttänzerin durchgebrannt.»