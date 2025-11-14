Thomas Gottschalk über Bambi-Eklat: «Bin über mich selbst erschrocken»

Entschuldigung für Frauen–Spruch

Besonders für seinen missglückten Satz über Frauen rudert Gottschalk zurück. «Das Zitat in Bezug auf ‹Frauen ernst nehmen› nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiss das besser als meine», schreibt er im «Spiegel». Zu «Bild» sagt er: «Ich habe mich so auch noch nicht gesehen. Das ist mir auch peinlich. Es ist halt passiert. Karina (seine Ehefrau Karina Mross, Anm.d.Red.) war ebenfalls sauer.»