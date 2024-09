Thomas Gottschalk und Karina: Hochzeit mit ungebetenem Gast

Er im Anzug mit Fliege, sie in einem langen silbernen Kleid mit Schulterpolstern, absolvierten die beiden händchenhaltend ihren ersten Auftritt als Ehepaar. «Es gab natürlich mehrere Möglichkeiten, die Karina in München in die Gesellschaft einzuführen, aber die Oper liegt uns doch beiden am Herzen», erklärte Gottschalk im Gespräch mit RTL. In München nahmen die beiden dementsprechend am Bühnendinner in der Bayerischen Staatsoper teil und berichteten auch von ihrer intimen Hochzeit.