Thomas Gottschalk und Mike Krüger kritisieren Kaulitz-Zwillinge

Thomas Gottschalk (74) und Mike Krüger (72) haben in der neusten Folge ihres Podcasts «Die Supernasen» über die Work–Life–Balance junger Leute geredet. Ihrer Meinung nach ist die Arbeitsmoral in den letzten Jahren deutlich gesunken. «Wir wollen natürlich, dass die nächste Generation Spass am Leben hat und wir wollen, dass es allen gut geht. Aber wir sehen natürlich mit einer gewissen Besorgnis, dass gewisse Dinge, die für uns gegeben waren, nicht mehr gelten», äusserte sich Gottschalk.