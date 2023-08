Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski moderieren RTL-Show

Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal seine Erfolgssendung im ZDF. Dass Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46) in der letzten Show jemals nicht an Gottschalks Seite sein wird, sorgte zuletzt für Aufregung. Umso mehr freut sich der Entertainer über eine neue Moderatorin an seiner Seite: «Schon um zu beweisen, dass ich kein Problem mit jüngeren Frauen an meiner Seite im TV habe (und umgekehrt)», so Gottschalk zur «Bild».