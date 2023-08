Thomas Gottschalk verrät seine Gründe für das «Wetten, dass..?»-Aus

Bei der letzten Ausgabe von «Wetten, dass..?» mit Thomas Gottschalk am 25. November wird seine langjährige Co-Moderatorin Michelle Hunziker (46) nicht mit von der Partie sein. Auch dazu äusserte sich Gottschalk, ohne genaue Gründe für ihre Abwesenheit zu nennen: «Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von ‹Wetten, dass..?› vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als ‹betreuende Nachtschwester› an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo's lang ging.» Hunziker sei ihm ans Herz gewachsen und da werde sie immer einen Platz haben.