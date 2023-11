Thomas Gottschalk verrät: «Wetten, dass..?»-Abschied ist auch «Flucht»

Keine gute Erinnerung an Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen

In dem «Zeit»–Interview spricht Gottschalk auch über sein angespanntes Verhältnis zu Dieter Bohlen (69), mit dem er 2012 in der Jury von «Das Supertalent» sass. «Ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht», so Gottschalk. «Sobald Drehpause war, ist der ins Auto gesprungen und in eine Berliner Nobelkneipe zum Essen gefahren.» Bohlen lasse «nicht zu, dass ein Gag von jemand anderem als von ihm selbst kommt», so der Entertainer.