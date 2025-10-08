Thomas Gottschalk wettert gegen Steuerflucht und Luxusleben

«Tätige Nächstenliebe» und belastendes Luxuseigentum

Gottschalk, der im Dezember zum letzten Mal eine grosse Samstagabend–Show moderieren wird, erinnert sich an seine eigene Mutter zurück, die immer wieder Obdachlose und einmal einen entlassenen Häftling bei sich zuhause im Heim der Familie aufgenommen habe. «Tätige Nächstenliebe» sei dies gewesen. Auch heute noch sei er der Meinung, dass Menschen ihr «täglich Brot» verdienen sollten und dann «einen fairen Teil davon» abgeben sollten.