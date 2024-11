Thomas Gottschalk wird Spielleiter in Stefan Raabs RTL+-Show

Zwei Entertainment–Grössen treffen aufeinander: Thomas Gottschalk (74) wird in der Quiz– und Competition–Show von Stefan Raab (58) zu sehen sein. Das gab Gottschalk zunächst selbst in einer Instagram Story bekannt. Auf Nachfrage von spot on news bestätigte der Sender RTL den prominenten Gast, der einmalig zum Spielleiter in der Sendung wird. «Überraschung», schrieb der Moderator am Dienstag (5. November) zu einem gemeinsamen Bild aus der Show und fügte an: «Am Mittwoch bin ich bei Stefan Raab.» Das Duo scheint sich bei dem Treffen prächtig amüsiert zu haben, die beide sitzen sich lachend gegenüber.