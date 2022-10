Thomas Gottschalk wünscht sich «zeitlose Ikonen» bei «Wetten, dass..?»

Für Thomas Gottschalk ist der «Wetten, dass..?»-Erfolg ungebrochen

Thomas Gottschalk legte 2011 sein Amt des «Wetten, dass..?»-Moderators nieder. Nach zwei Jahren mit Markus Lanz als Gastgeber wurde die Sendung eingestellt. 2021 folgte eine als einmaliges Comeback konzipierte Show, die jedoch 15 Millionen Menschen vor die TV-Geräte lockte. Wenig später wurde bekannt, dass «Wetten, dass..?» in jedem Fall 2022 und 2023 mit Gottschalk produziert werden wird. «Wetten, dass..?» wird am 19. November 2022 an 20:15 Uhr zum zweiten Mal seit dem gefeierten Comeback im vergangenen Jahr über die Bildschirme flimmern.