Thomas Gottschalks Sohn Roman startet eigene YouTube-Show

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Roman Gottschalk (40), der Sohn der TV-Legende Thomas Gottschalk (73), startet ebenfalls eine Karriere vor der Kamera. Wie er in einem ausführlichen Interview mit dem «Spiegel» bekannt gibt, wird er bald einen eigenen YouTube-Kanal an den Start bringen. Darin geht es jedoch nicht um Themen, die sein Vater in aller Regel in seinen Shows behandelt, sondern um seine grösste Leidenschaft «neben meiner Frau und meinem Sohn»: der Golfsport. In «Golf mit Gottschalk» werde er Hobbyspieler und Profis interviewen und so seine Liebe zur traditionellen Ballsportart weitertragen.