Thomas Hayo: Klums Kostüm «wird in die Halloween-Geschichte eingehen»

Model Heidi Klum (49) hat sich bei ihrer diesjährigen Halloweenparty am 31. Oktober mal wieder in ein aussergewöhnliches Kostüm geschmissen. Auf ihrer legendären Feier in New York schlängelte sie sich in einer Wurm-Verkleidung über den roten Teppich. Auch Klums guter Freund und Creative Director Thomas Hayo (53) war auf der Sause zugegen. Bezüglich der Maskierung hatte der 53-Jährige «eine leise Vorahnung, in welche Richtung es geht, ohne es genau zu wissen», wie er auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards (EMAs) in Düsseldorf der Nachrichtenagentur spot on news erzählte. «Aber ich muss sagen, sie hat mich trotzdem überrascht.»