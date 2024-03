Thomas Heinze wird 60: Lachen, Fasten und Fitness als Wohlfühlrezept

Nach dem erfolgreichen Start mit Thomas Heinze als neuem Hauptermittler Caspar Bergmann im vergangenen Jahr in der Fernsehkrimireihe «Der Alte» (seit 1977) beginnt am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF die zweite Staffel. Damit macht der Sender dem Schauspieler quasi ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, denn am Ostersamstag (30. März) feiert er seinen 60. Geburtstag. Wie der gebürtige West–Berliner seinen Jubeltag verbringt, wie er mit der Zahl umgeht und was er sich für das kommende Lebensjahr wünscht, erzählt Thomas Heinze im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.