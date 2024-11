Thomas Helmer und Yasmina Filali: Reunion für den guten Zweck

Unter dem Motto «Mehr als eine warme Mahlzeit» lud der Hamburger Förderverein Friends Cup am Dienstag (26. November) mehr als 450 bedürftige Menschen in der Hansestadt zum weihnachtlichen Drei–Gänge–Menü in die Fischauktionshalle Altona. Unter den mehr als 100 Helferinnen und Helfer waren auch einige Prominente – darunter eben auch Helmer und Filali. Die beiden posierten gemeinsam für mehrere Fotos, die zeigen: Das Ex–Paar versteht sich offenbar nach wie vor prächtig.