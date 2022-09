Thomas «Icke» Hässler: Die Fans geben ihm Kraft

Der ehemalige Profi-Fussballer sowie Europa- und Weltmeister Thomas «Icke» Hässler (56) muss aufgrund einer bisher unbekannten Erkrankung sein Traineramt beim BFC Preussen vorerst ruhen lassen. Auf Instagram bedankt er sich für die rege Anteilnahme. «Danke an alle für die Genesungswünsche», schreibt Hässler an seine Fans gerichtet und veröffentlicht dazu ein Foto, auf dem er in Richtung Kamera strahlt. «Das gibt mir Kraft und ich hoffe bald wieder der Alte zu sein». Dazu setzt er unter anderem das Hashtag #comebackstronger und erklärt somit, dass er stärker als zuvor zurückkehren wolle.